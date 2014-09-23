Тарута: отопительный сезон в Донецке начнется вовремя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тарута заявил журналистам перед расширенным заседанием правительства.

"Что касается Донецка - там отопительный сезон будет начат. Там все котельные ремонтируются, то есть, война войной, а восстановление продолжается", - сказал он.

На уточняющий вопрос, вовремя ли начнется отопительный сезон, Тарута ответил утвердительно.

Относительно обеспечения жителей Донецкой области водоснабжением горячей водой Тарута сказа: "Задача - везде обеспечить подачу горячей воды".

Читайте такжеОтопление в Киеве включат, когда температура воздуха будет ниже 8 градусов

Говоря о том, как в области готовятся к отопительному сезону, Тарута отметил, что "есть проблемы по западной части, где полностью разрушен водовод".

"Мы сейчас будем ставить этот вопрос перед Кабмином, мы обращались с просьбой выделить средства на восстановление водовода. Сегодня (в Донецкой области) 400 тыс. жителей без воды. Естественно, мы не сможем обеспечить запуск отопительной системы, если мы не дадим воду. Там два разбитых участка в районе Горловки, мы сейчас альтернативный вариант проработали по водоводу из Карловского водохранилища, минимальный бюджет - около 30 млн. Для восстановления водовода по Горловке - там сумма 190 млн (необходимых на восстановление)... Это все западный Донбасс, все что западнее от Донецка", - сказал он.