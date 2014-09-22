В Харькове отмыли разрисованного Ленина

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 10.00 две бригады коммунальщиков завершали отмывать монумент. На данное время они уже оттерли сделанные белой краской надписи на постаменте и почти отмыли ступеньки к памятнику, которые были окрашены в цвета национального флага Украины.

За памятником В.Ленину дежурит наряд милиции на служебном автомобиле. Ни представителей Евромайдана, ни сторонников идеи федерализации Украины на площади Свободы нет.

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 сентября, в Харькове прошел Марш мира, в котором приняли участие более 500 человек. После этого на площади Свободы состоялось традиционное воскресное Народное вече. По его завершению произошло несколько драк между участниками вече и представителями антимайдана.

Около 20.00 несколько десятков молодых людей с национальными флагами и символикой «Правого сектора» разрисовали памятник В.Ленину на площади Свободы.

Читайте такжеВ Харькове постамент памятника Ленину разрушили на следующий день после ремонта (фото)На постаменте молодые люди, половина из которых были в балаклавах, спели гимн Украины. После этого они из баллончика белой краской написали на постаменте «Бандера папа», «Героям слава», «Слава Украине», «Харьков», «Путин х..ло». Также на постаменте нарисовали тризуб и перечеркнутую аббревиатуру СССР. Две ступеньки к памятнику были окрашены в цвета флага Украины.