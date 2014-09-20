В Мариуполе отпраздновали день города и провели парад военной техники
Сегодня у драматического театра Мариуполя состоялось празднование 236 годовщины со дня основания города.
В рамках празднования состоялся парад военной техники, парад вышиванок, были награждены бойцы, охраняющие город от захватчиков.
Праздник открылся в 11.30 парадом военной техники. Мариупольцы встречали бойцов Нацгвардии радостными криками и аплодисментами, пишет сайт 0629.
Ровно в полдень по пр. Ленина прошел парад вышиванок. Сотни мариупольцев, одетые в национальные костюмы выразили свою любовь к Украине.
С праздником Дня города жителей поздравил мэр Мариуполя Юрий Хотлубей. Он отметил, что сегодня на площади собрались тысячи патриотов родного города. Градоначальник наградил военных, защищающих Мариуполь, а также медиков «скорой», оказывающих помощь в зоне АТО и рабочих, строивших укрепрайоны.
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На митинге присутствовал заместитель командира батальона «Азов» Вадим Троян. Он сообщил, что именем погибшего в бою за родной город Мариупольцы назовут улицу.
Память погибших в зоне АТО почтили минутой молчания.
По завершению официальной части городской голова посетил палатки различных культур у фонтана, а на площади продолжился праздник выступлением творческих коллективов.