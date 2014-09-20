Из зоны АТО за сутки выехали более 4 тысяч человек

14:18, 20 сентября 2014
Политика
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В течение последних суток из зоны проведения АТО в другие регионы Украины выехали 4620 мирных граждан.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

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По его словам, всего из района проведения АТО в другие регионы переселено 238 тыс. 235 человек, в том числе 79 тыс. 242 ребенка, 35 тыс. 388 инвалидов и лиц преклонного возраста.

"Общее число внутренне перемещенных лиц с учетом перемещения из Крыма в пределах Донецкой и Луганской областей составляет 282 тыс. 309 человек", - сказал Полевой.

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