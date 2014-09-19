В Донецке преподаватели истории отказались "присягать" вооруженным боевикам

Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на одного из присутствовавших в это время на кафедре преподавателей.

По его словам вместе с вооруженными людьми на исторический факультет ДонНУ прибыли "народный ректор" университета Сергей Барышников, так называемый министр образования "ДНР" Игорь Костенок, а также один из преподавателей кафедры политологии ДонНУ Кирилл Черкашин, вооруженный автоматом.

Читайте такжеБоевики хотят "национализировать" угольные шахты ДонбассаВсех преподавателей разогнали, а помещение кафедры опечатали. Кроме того Костенок оповестил о том, что теперь ДонНУ будет филиалом МГУ. Также по словам "министра образования ДНР", Донецкий национальный университет управления будет филиалом РГГУ(Российского государственного гуманитарного университета).

Читайте такжеВ "ЛНР" уже пообещали студентам дипломы российского образцаВсем преподавателям объявили о необходимости присяги самопровозглашенной "ДНР". Как сообщается, все сотрудники кафедры отказались от "присяги".

Как сообщал УНИАН, ранее ректор Донецкого национального университета объявил, что из-за боев студенты будут учиться дистанционно.