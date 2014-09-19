За сутки из Донбасса в другие регионы переселились более 1,5 тысячи человек

Об этом сообщает Межведомственный координационный штаб по вопросам социального обеспечения граждан, перемещаемых из районов проведения антитеррористической операции и временно оккупированной территории.

Так, согласно оперативной информации, общее количество граждан Украины, которые переселены из Автономной Республики Крым и города Севастополь в другие регионы, составляет 17 тыс. 794 лица, в том числе 5 тыс. 23 ребенка, 1 тыс. 260 инвалидов и пожилых людей. За сутки переселены - 123 человека, из них 13 детей и 1 инвалид и лица пожилого возраста.Читайте такжеКоличество внутренних переселенцев в Украине уже составило почти 269 тысяч человек

Из района проведения АТО в другие регионы переселено 233 тыс. 615 человек, в том числе 77 тыс. 827 детей, 34 тыс. 649 инвалидов и пожилых людей (в том числе временно перемещенных в пределах Донецкой области - 53 тыс. 290 человек). За сутки - 1 тыс. 679 человек, в том числе 589 детей и 480 инвалидов и пожилых людей.

Всего временно размещены 251 тыс. 409 человек, в том числе 82 тыс. 850 детей, 35 тыс. 909 инвалидов и пожилых людей. За сутки - 1 тыс. 802 человека, в том числе 602 ребенка, 481 инвалид и лиц пожилого возраста.

С учетом временно перемещенных в пределах Луганской области (по сообщению Луганской ОГА - 24 тыс. 80 человек), общее количество внутренне перемещенных лиц составляет 275 тыс. 489 человек.

Отмечается, что самая сложная ситуация по размещению граждан, организации их жизнеобеспечения складывается в Донецкой области (размещены 53 тыс. 351 человек), городе Киев (31 тыс. 753 человека), Запорожской (26 тыс. 569 человек), Днепропетровской (24 тыс. 934 человека), Луганской (24 тыс. 80 человек), Харьковской (19 тыс. 453 человека), Одесской (14 тыс. 239 человек) областях.Читайте такжеПереселенцы нуждаются в психологической помощи

Наименьшее количество расселенных в Волынской (1 тыс. 228 человек), Тернопольской (1 тыс. 343 лица), Ривненской (1 тыс. 525 человек), Черновицкой (1 тыс. 610 человек) и Закарпатской (1 тыс. 811 человек) областях.