При артобстреле в Макеевке погибли 2 человека
11:06, 19 сентября 2014Общество
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В районе поселка Калиново-Восточный в Макеевке вчера в результате артиллерийского обстрела погибли 2 человека.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба Макеевского городского совета.
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Кроме этого, трое мирных жителей поселков Красный Октябрь, Калиново-Восточный и Ханженково получили ранения различной степени тяжести.
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