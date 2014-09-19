​При артобстреле в Макеевке погибли 2 человека

11:06, 19 сентября 2014
Общество
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В районе поселка Калиново-Восточный в Макеевке вчера в результате артиллерийского обстрела погибли 2 человека. 

REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба Макеевского городского совета.

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Кроме этого, трое мирных жителей поселков Красный Октябрь, Калиново-Восточный и Ханженково получили ранения различной степени тяжести.

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