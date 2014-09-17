Из-за действий боевиков Макеевка осталась без питьевой воды - СНБО
16:44, 17 сентября 2014Общество
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Боевики повредили линии электропередач в районе Макеевской фильтровальной станции.
REUTERS
В Макеевке Донецкой области из-за действий боевиков отсутствует водоснабжение.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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По его словам, действиями боевиков повреждены линии электропередач в районе Макеевской фильтровальной станции, в результате чего станция обесточена, в городе невозможны поставки питьевой воды.
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