Из-за действий боевиков Макеевка осталась без питьевой воды - СНБО

В Макеевке Донецкой области из-за действий боевиков отсутствует водоснабжение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте также В Макеевке от артобстрелов погиб человек – горсовет

По его словам, действиями боевиков повреждены линии электропередач в районе Макеевской фильтровальной станции, в результате чего станция обесточена, в городе невозможны поставки питьевой воды.