Восстановлено энергоснабжение двух районов Луганска

Как сообщила УНИАН пресс-служба городского совета, энергетики поэтапно подключают трансформаторные подстанции, и во многих жилых домах луганчан уже появился свет. В основном это коснулось на сегодняшний день жителей восточных кварталов и центральных районов города. Работы по восстановлению энергоснабжения города ведутся в круглосуточном режиме.

КП "Компания "Лугансквода" ликвидирует порывы на Петровском и Айдарском водоводах, для того, чтобы при подаче электроэнергии насосные станции смогли обеспечить полноценную подачу воды не только на стратегические объекты, но и в жилые дома.

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Кроме этого, сообщается, что по городу работает 18 мусороуборочных машин и 3 самосвала для обеспечения своевременного вывоза мусора, ликвидации стихийных свалок и проблемных участков в частном секторе.

Продолжаются работы по восстановлению наружного освещения города.

Городское управление автодорог активизирует уборку дорог, в частности, осуществляется устранение завалов и сгоревшей техники по направлению на Новосветловку и аэропорт.

В городе также производится покос травы, уборка обломанных веток и устранение аварийных деревьев.

Кроме ликвидации последствий военного противостояния, коммунальные службы города ведут плановую работу по подготовке Луганска к очередному отопительному сезону. Коммунальщики готовят жилые дома к подаче тепла и энергоресурсов. В частности, на сегодняшний уже подготовлено 800 многоквартирных домов, начаты работы по ремонту поврежденных снарядами кровель.