СНБО: Гуманитарную помощь в Луганске разворовывают и продают в магазинах

18:02, 16 сентября 2014
Общество
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Пенсии и зарплаты в Луганске по-прежнему не выплачиваются, банкоматы не работают.

REUTERS

В Луганске в магазинах продается разворованная гуманитарная помощь, а бензин стоит 20 грн за литр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«В Луганске ситуация критическая. Пенсии и зарплаты не выплачиваются, не работают банкоматы. Аптеки продают медикаменты по завышенным ценам. Бензин продается по 20 гривень за литр. Гуманитарную помощь разворовывают, а затем перепродают в магазинах», - заявил он.

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