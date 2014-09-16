СНБО: Гуманитарную помощь в Луганске разворовывают и продают в магазинах

В Луганске в магазинах продается разворованная гуманитарная помощь, а бензин стоит 20 грн за литр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«В Луганске ситуация критическая. Пенсии и зарплаты не выплачиваются, не работают банкоматы. Аптеки продают медикаменты по завышенным ценам. Бензин продается по 20 гривень за литр. Гуманитарную помощь разворовывают, а затем перепродают в магазинах», - заявил он.