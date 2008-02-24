В Украине будет тепло

Синоптики прогнозируют в Украине в ближайшие дни теплую сухую погоду.

Как сообщает Гидрометцентр, погоду будет определять теплая воздушная масса, перемещающаяся с Атлантики. Без осадков.

В западных, южных областях ночью, утром местами туманы. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, днем в восточных, южных областях местами порывы 15-20м/с.

Температура ночью 0-5 тепла, в восточных областях, Крыму и Приазовье от 4 мороза до 1 тепла; днем +9-14тепла, в восточной части +4-9.

В Киеве в понедельник без осадков. Температура ночью 2-4 тепла, днем +10-12.

Во вторник в Украине без осадков, лишь ночью на севере Левобережья и в восточных областях небольшие осадки, преимущественно в виде дождя (в Карпатах и Закарпатье умеренные).

Ночью, утром местами туман. Ветер западный, юго-западный, 5-12 м/с.

Температура ночью от 2 мороза до 5 тепла; днем +6-12, в южной части, Закарпатье и Прикарпатье +10-16.

В Киеве во вторник без осадков. Температура ночью от 4 тепла до 1 мороза, днем +5-10.

ICTV