Жители Донецка устроили "охоту" на людей с наличкой, пенсионеры отказываются от банковских карт

В Донецке у людей заканчиваются наличные деньги, пенсионеры переоформляют получение выплат в кассе банка.

Об этом сообщают очевидцы в Facebook.

"Очереди пенсионеров у отделений банка. 200 - 300 человек. Переоформляют пенсии на получение в кассе. Другого выхода нет, почта не работает, почтальон в сумке не принесёт", - отмечают они.

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По словам очевидцев, можно заказать любую еду в донецких онлайн-магазинах. Продуктовые и промтоварные рынки работают плохо, цены достаточно высокие.

"У касс супермаркетов десятки людей с карточками в руках пристально высматривают покупателей с наличкой. Заметив, предлагают вместо них рассчитаться карточкой, а кэш взять взамен", - пишут очевидцы.

Жители Донецка утверждают, что рынок услуг уничтожен полностью.