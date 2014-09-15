В Чернигове выступят Андрей Макаревич и солист "Uriah Heep"

Об этом УНИАН сообщили представители агентства "Че студия", которое является организатором фестиваля.

По их информации, несмотря на ограничения развлекательных мероприятий в Чернигове, фестиваль состоится.

"Никаких изменений не получали, готовим фестиваль", - сказала директор агентства Леся Федоренко.

Как известно, несмотря на события, происходящие в Украине, Черниговская ОГА на прошлой неделе рекомендовала в городах и районах области ограничить проведение развлекательных мероприятий.

Между тем, как сообщил сегодня во время брифинга в Черниговской облгосадминистрации директор Департамента культуры и туризма, национальностей и религий ОГА Сергей Мойсеенко, в городе не будут отменять выступления Андрея Макаревича и гастроли рокера, лидера группы "Uriah Heep" Кена Хенсли в октябре.

Мойсиенко также отметил, что Макаревич, который будет выступать в Чернигове в рамках музыкального фестиваля Chernihiv Jazz Open, заслуживает на уважение своей гражданской позицией в поддержку Украины. Чиновник выразил мнение, что нет оснований отменять и гастроли Кена Хенксли в октябре, который является пацифистом и проводил концерты во многих "горячих" точках.

Макаревич выступит на фестивале Chernihiv Jazz Open 27 сентября вместе с Ильдаром Казахановим. Они представят проект "Андрей и Ильдар в Машине" - джазовые обработки известных композиций "Машины времени". По информации организаторов, это будет всеукраинская премьера проекта, который не играется на большой сцене, а только в клубах и на фестивалях.

Кроме того, во время концерта Кена Хенксли в Чернигове планируется его выступление с местным симфоническим оркестром.

Вместе с тем, в Черниговской ОГА рекомендовали художникам и работникам сферы культуры сосредоточиться на мероприятиях патриотического направления.

"Когда сопоставляешь слова "фестиваль" и "война", то как-то не созвучно. Нужно, чтобы каждое мероприятие проходило через украинскую патриотическую составляющую, чтобы были акции, концерты, которые бы призывали к единству, и мы говорили об украинском, чтобы это была доминанта нашей профессиональной работы", - пояснил Мойсиенко.

Он добавил, что никто не запрещает проводить гастроли, но есть требования патриотической составляющей и высокого профессионального уровня.