В Чернигове выступят Андрей Макаревич и солист "Uriah Heep"

17:49, 15 сентября 2014
Общество
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В Чернигове на фестивале Chernihiv Jazz Open, который состоится 26-27 сентября, выступит лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич.

Андрей Макаревич выступит на Chernihiv Jazz Open

Об этом УНИАН сообщили представители агентства "Че студия", которое является организатором фестиваля.

По их информации, несмотря на ограничения развлекательных мероприятий в Чернигове, фестиваль состоится.

"Никаких изменений не получали, готовим фестиваль", - сказала директор агентства Леся Федоренко.

Как известно, несмотря на события, происходящие в Украине, Черниговская ОГА на прошлой неделе рекомендовала в городах и районах области ограничить проведение развлекательных мероприятий.

Между тем, как сообщил сегодня во время брифинга в Черниговской облгосадминистрации директор Департамента культуры и туризма, национальностей и религий ОГА Сергей Мойсеенко, в городе не будут отменять выступления Андрея Макаревича и гастроли рокера, лидера группы "Uriah Heep" Кена Хенсли в октябре.

Мойсиенко также отметил, что Макаревич, который будет выступать в Чернигове в рамках музыкального фестиваля Chernihiv Jazz Open, заслуживает на уважение своей гражданской позицией в поддержку Украины. Чиновник выразил мнение, что нет оснований отменять и гастроли Кена Хенксли в октябре, который является пацифистом и проводил концерты во многих "горячих" точках.

Кену Хенсли позволят выступать, потому что он пацифист

Макаревич выступит на фестивале Chernihiv Jazz Open 27 сентября вместе с Ильдаром Казахановим. Они представят проект "Андрей и Ильдар в Машине" - джазовые обработки известных композиций "Машины времени". По информации организаторов, это будет всеукраинская премьера проекта, который не играется на большой сцене, а только в клубах и на фестивалях.

Кроме того, во время концерта Кена Хенксли в Чернигове планируется его выступление с местным симфоническим оркестром.

Вместе с тем, в Черниговской ОГА рекомендовали художникам и работникам сферы культуры сосредоточиться на мероприятиях патриотического направления.

"Когда сопоставляешь слова "фестиваль" и "война", то как-то не созвучно. Нужно, чтобы каждое мероприятие проходило через украинскую патриотическую составляющую, чтобы были акции, концерты, которые бы призывали к единству, и мы говорили об украинском, чтобы это была доминанта нашей профессиональной работы", - пояснил Мойсиенко.

Он добавил, что никто не запрещает проводить гастроли, но есть требования патриотической составляющей и высокого профессионального уровня.

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