British American Tobacco покупает турецкую табачную компанию Tekel

British American Tobacco PLC (ВАТ) выиграла аукцион по приобретению турецкой государственной табачной компании Tekel.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, текстом которого располагает УНИАН.

Как говорится в сообщении, BAT предложила приобрести Tekel за 1,72 млрд. долл., превысив таким образом предложения еще трех компаний, которые принимали участие в аукционе (консорциум во главе с турецкой Dogan Holding, группа компаний, возглавляемых турецкой строительной группой Limak Construction, и частный инвестиционный фонд Cinven).

Планируется, что сделка завершится в текущем году, после получения одобрения соответствующих регулирующих органов.

Отмечается, что после завершения сделки, доля ВАТ на рынке Турции составит около 36% против приблизительно 7%, которые компания занимает сегодня.

ВАТ вошла на турецкий рынок в 2002.

Справка УНИАН. British American Tobacco - одна из крупнейших транснациональных производителей табачных изделий. В Украине компания владеет Прилукской табачной фабрикой (г. Прилуки, Черниговская обл.).

Чистая прибыль British American Tobacco за 9 месяцев 2007 г. выросла на 15,4% - до 1,8 млрд. фунтов стерлингов (2,6 млрд. евро), а выручка компании за указанный период увеличилась на 0,8% - до 7,32 млрд. фунтов стерлингов (10,5 млрд. евро).