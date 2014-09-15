Со здания Меджлиса в Симферополе сорвали украинский флаг

Об этом сайту Крым.Реалии сообщил член Меджлиса Риза Шевкиев.

По его словам, в 03.15 ночи к зданию Меджлиса в Симферополе подошли трое неизвестных, их лица были закрыты масками. Двое мужчин сразу встали к входной двери, блокируя выход из здания, в руках одного из них был пистолет.

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В это время, по сообщению Ризы Шевкиева, третий мужчина быстро поднялся по газовой трубе к флагу Украины, который был установлен на фасаде здания, и сорвал его. "После того как флаг Украины был сброшен на землю, неизвестные подобрали его и быстро ушли. Это произошло за 2 минуты. Таким образом, это была подготовленная, спланированная операция", – рассказал Риза Шевкиев.

Он отметил, что сразу же была вызвана "полиция". Произошедшее было записано на камеру видеонаблюдения, запись также будет передана правоохранительным органам.