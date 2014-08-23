Из Меджлиса исключили тех, кто сотрудничает с "властью" Крыма

Меджлис крымскотатарского народа временно вывел из своего состава двух членов, которые без разрешения представительного органа вошли в состав новой власти аннексированного Россией Крыма, передает "ВВС Украина".

Это Ремзи Ильясов, который в мае стал так называемым вице-спикером крымского парламента, и избранный в этом месяце "вице-мэром" Симферополя Тейфук Гафаров.

Приостановлено также членство Заура Смирнова - он не оставил должность председателя комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан несмотря на требование Меджлиса.

Глава представительного органа крымских татар Рефат Чубаров, которому в начале июля на пять лет запретили въезд в Крыму, принял участие в заседании через видео-связь.

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Окончательное решение относительно полного прекращения членства этих трех человек будет принято на следующей сессии Курултая - национальном съезде крымскотатарского народа, поскольку Меджлис не имеет на это соответствующих полномочий.

Когда состоится следующее заседание Курултая пока неизвестно.