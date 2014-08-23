Из Меджлиса исключили тех, кто сотрудничает с "властью" Крыма
Окончательное решение относительно полного прекращения членства этих трех человек будет принято на национальном съезде крымскотатарского народа.
Меджлис крымскотатарского народа временно вывел из своего состава двух членов, которые без разрешения представительного органа вошли в состав новой власти аннексированного Россией Крыма, передает "ВВС Украина".
Это Ремзи Ильясов, который в мае стал так называемым вице-спикером крымского парламента, и избранный в этом месяце "вице-мэром" Симферополя Тейфук Гафаров.
Приостановлено также членство Заура Смирнова - он не оставил должность председателя комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан несмотря на требование Меджлиса.
Глава представительного органа крымских татар Рефат Чубаров, которому в начале июля на пять лет запретили въезд в Крыму, принял участие в заседании через видео-связь.
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Окончательное решение относительно полного прекращения членства этих трех человек будет принято на следующей сессии Курултая - национальном съезде крымскотатарского народа, поскольку Меджлис не имеет на это соответствующих полномочий.
Когда состоится следующее заседание Курултая пока неизвестно.