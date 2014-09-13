Аваков возмущен освобождением "Топаза": Просто, извините, б*****во
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков жестко высказался об освобождении сепаратиста Игната Кромского, известного под псевдонимом "Топаз".
"Глупость, ошибка. Просто, извините, бл*дство", - возмутился министр на своей странице в Facebook.
Арсен Аваков напомнил, что "Топаза" дважды ловили и сажали в тюрьму. После первого заключения харьковский суд освободил его под домашний арест, из-под которого Кромский бежал и участвовал в поджоге Харьковской ОГА, захвате луганского отделения СБУ и воевал в банде Гиркина. Его поймали во второй раз, вернули в тюрьму, но суд, по ходатайству прокуратуры, освободил "Топаза" под "личные обязательства".
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"Я все понимаю, но всему есть предел. Решения, принятые таким образом, уничтожают мир и веру в стабильность в Харькове, да и по всей стране", - пишет Аваков.
Министр считает, что освобождение "Топаза" нельзя объяснить необходимостью обмена на наших пленных, потому что освобождение летчицы Савченко не происходит.
"Я, министр украинского правительства, харьковчанин, не понимаю и не принимаю такого решения. Не понимаю механизма его принятия. Считаю такое решение преступным и недопустимым разменом Украины в розницу!", - заявил Арсен Аваков.