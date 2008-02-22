В Харьковской области судья райсуда погорел на взятке

Сотрудниками Службы безопасности Украины пресечена противоправная деятельность судьи одного из районных судов Харьковской области и адвоката, которые, используя преступную схему, требовали взятку от жителя Харьковской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отмечается в сообщении, в конце января в Управление СБУ с заявлением обратился харьковчанин, который сообщил, что судья одного из районных судов Харьковской области, рассматривая гражданское дело относительно получения права собственности на частный жилой дом, требует через адвоката деньги в размере 700 долларов США за вынесение решения в его пользу.

В ходе проверки этой информации сотрудникам Управления СБУ удалось получить неопровержимые доказательства противоправной деятельности должностных лиц, после чего материалы были переданы в прокуратуру Харьковской области.

21 февраля 2008 года сотрудниками Управления СБУ судья был задержан «на горячем» в служебном помещении непосредственно после получения ею от гражданина Украины части обусловленной ранее суммы – 300 долларов США.

По материалам Управления СБУ прокуратурой Харьковской области в отношении судьи районного суда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 («получение взятки») Уголовного кодекса Украины.

Пресс-центр СБУ также отмечает, что с целью пресечения преступлений коррупционного характера Управлением Службы безопасности Украины в Харьковской области введен «телефон доверия», по которому жители Харькова и Харьковской области имеют возможность круглосуточно по номеру 700-34-50 сообщать о фактах противоправной деятельности со стороны должностных лиц. По каждому факту, полученному по телефону доверия», Управлением будут приняты меры в соответствии с требованиями действующего законодательства, заверяет пресс-центр СБУ.