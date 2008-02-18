Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что угрозы отделения Крыма от Украины не существует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня в Симферополе, комментируя по просьбе журналистов ситуацию в Косово и параллели, проводимые в ряде СМИ между Косово и Крымом.

По словам крымского спикера, на полуострове отсутствуют сепаратистские настроения, поэтому нет угрозы, что автономия повторит путь Косово.

А.ГРИЦЕНКО также заявил, что решение об отделении Косово нарушает международное право. «Есть международное право, в соответствии с которым должны приниматься такие решения. Поэтому я тоже считаю, что решение, принятое в одностороннем порядке, нарушает международные права, - сказал он. - Поэтому я считаю, что это будет плохой прецедент, который может дестабилизировать ситуацию не только в Западной Европе».

В Меджлисе крымских татар в комментарии местным СМИ сегодня назвали некорректными параллели между Косово и Крымом.