Драку милиции в Ужгороде пытались разнять... бандюки?

В Ужгороде, где возле ресторана “Деца у нотаря” произошла фееричная драка гаишников с “Беркутом” – в целом принимали участие более 100 человек, местные жители рассказывают свою версию инцидента: «силовиков» из двух ведомств пытались разнять... обычные бандюки.

Все началось 6 февраля в ужгородском ресторане «Деца у нотаря», где двадцать бойцов спецподразделения «Беркут» устроили банкет, пишет Украина молода. Здесь же отдыхали и работники закарпатской Госавтоинспекции, которые после завершения «месячника» оперативно-розыскных мероприятий на дорогах провожали своих кировоградских коллег. И «гаишники», и «беркутовцы» были в гражданском и даже расселись за одним столом. «Вместе их насчитывалось где-то тридцать человек, — утверждает совладелец ужгородского ресторана «Деца у Нотаря» Павел Чучка. — Горячие молодые ребята выпили... Аж вдруг неизвестно по каким причинам между ними вспыхнул спор...» Ретивые ребята готовились к драке, потому официанты выгнали их на улицу. Там, говорит Чучка, и началась «конкретная бойня»: «Махали руками, оружием, вытягивали палки из наших плетней! Но, слава богу, не стреляли». А потом разогретые «воины» вызывали подмогу.

Очевидцы рассказывают, что дальше в ситуацию вмешался загадочный гражданин Л., который вроде бы пировал рядом с «беркутовцами». Именно он и вызывал к ресторану «бритоголовых» с бейсбольными битами, которые начали тузить сотрудников ГАИ. «В действительности фамилия этого гражданина Лехман, — объясняет Павел Чучка. — Это закарпатец, местный криминальный авторитет и просто бандюга. Он «держит» строительный бизнес и бригады. А в тот вечер вызывал бандюков...» В целом возле ресторана собралось 100—150 человек. Когда же прибыли представители ужгородского горотдела милиции, часть мужчин убежала.

У стражей порядка есть своя трактовка событий в ресторане. Начальник Госдепартамента ГАИ МВД Украины Сергей Коломиец вообще отрицает драку. «Работники нашего ведомства ужинали за одним столом с сотрудниками «Беркута». Все были не при исполнении служебных обязанностей», — рассказал господин Коломиец «УМ». В какой-то момент, по его словам, в ресторан зашел раньше судимый гражданин Лехман, который «начал обижать «Беркут», мол, когда-то бойцы спецподразделения вроде бы его задерживали. Стражи порядка не стали терпеть обиды и вызывали своих трезвых коллег, которые работали на то время в наряде. В ответ Лехман тоже не медлил, вызвав «своих ребят» с битами.

То, что нетрезвые милиционеры в момент драки имели табельное оружие, Сергей Коломиец не отрицает. «Огнестрельное оружие имели кировоградские сотрудники ГАИ. Ведь они возвращались с патрулирования домой, потому, соответственно, были вооружены», — объясняет он.

«Нетрезвый гражданин обижал стражей порядка нецензурными ругательствами и пытался вытащить работников милиции на улицу «поговорить», — подтвердил «УМ» слова главного «гаишника» заместитель руководителя Центра общественных связей МВД Украины Ярослав Мазуркевич. — В то же время к ресторану прибыл наряд ужгородского горотдела милиции, который тоже вызывали собравшиеся. Тогда конфликт и исчерпался». Как сообщил господин Музиченко, Лехмана сразу же задержали и доставили в горотдел для объяснений, и теперь решается вопрос возбуждения против него уголовного дела за статьей «хулиганство».

У местного же люда своя версия: «силовиков» из двух ведомств пытались разнять обычные бандюки. Такая у нас страна, интересная.