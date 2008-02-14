В Ужгороде 100 гаишников и Беркут устроили фееричную драку

Больше 100 работников ГАИ и "Беркута" в прошлую среду устроили драку в ужгородском ресторане "Деца у нотаря".

6 февраля 2008 года в ужгородском ресторане "Деца у нотаря" группа работников "Беркута" численностью 20 человек проводила банкет. В этом же заведении отдыхали работники закарпатской ГАИ, которые провожали своих кировоградских коллег.

Через некоторое время между работниками правоохранительных органов завязалась драка. К счастью для посетителей заведения, стражи порядка вышли выяснять отношения во двор ресторана.

В то же время ГАИ вызывали подмогу, и к ресторану оперативно подтянулись дополнительные бойцы. В свою очередь, «Беркут» вызывал свой дежурный наряд, а также других работников, которые сразу про прибытии налетели на работников ГАИ. Тогда на помощь «Беркуту» пришел гражданин Украины Л., который постоянно проживает в Праге и тоже принимал участие в банкете. По его звонку к ресторану подтянулись незнакомцы с бейсбольными битами, которые начали тузить милиционеров.

В конце приехали представители спецподразделения «Сокол» и всех разогнали.

В драке серьезно пострадал один из стражей порядка, потому дело решили повесить на господина Л. и людей с битами. На территории ресторана до сих пор стоит джип Тойота Ландкрузер, который принадлежит господину Л. Уже неделю как автомобиль охраняют три наряда разных милицейских служб: два работника «Беркута», два работника патрульно-постовой службы и два работника ГАИ.

Городской голова Ужгорода Сергей РАТУШНЯК сегодня на пресс-конференции заявил, что это событие не имеет аналогов в современной украинской истории.

«Теперь город ожидает реакции министра внутренних дел, поскольку вместо того, чтобы обеспечивать охрану общественного порядка милиция занята в “разборах” и нужно защищать население от действий правоохранительных органов. Угроза общественной безопасности со стороны самой милиции - это вызов новому министру внутренних дел» - подытожил РАТУШНЯК.

РАТУШНЯК в интервью корреспонденту УНИАН отметил, что события в Закарпатье – это вызов демократическим ценностям и конституционному строю и, по мнению городского головы, это является тестом на гражданские ценности, которые исповедует президент.

Также он сообщил журналистам, что готовятся соответствующие обращения в прокуратуру по поводу массовой драки милиционеров, которая представляла серьезную угрозу мирным ужгородцам.