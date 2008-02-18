20 февраля состоится круглый стол «Ипотечный рынок в Украине: угрозы развития».

Представители НБУ, Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственной комиссии по регуляции рынка финансовых услуг, Государственного ипотечного учреждения и более чем 10 ведущих банков Украины соберутся для обсуждения проблем развития ипотечного кредитования, политики регуляторов относительно проблем долгосрочного кредитования и содействия последующему развитию надежных и долгосрочных источников финансирования ипотеки в Украине.

Круглый стол проводится по инициативе Украинской национальной ипотечной ассоциации (УНИА) и проекта «Инициатива содействия кредитованию» (финансируемого USAID) и будет проходить в гостинице «Редиссон САС» по адресу ул. Ярославов Вал, 22, г. Киев. Начало в 11:00.

Аккредитация для СМИ – до 19 февраля по тел. 537-0966 или kozina@pragmacorp.kiev.ua. Контактное лицо – Лина Козина, PR-менеджер, проект «Инициатива содействия кредитованию».

С программой круглого стола можно ознакомиться на сайте УНИА в разделе «Новости ассоциации» или на сайте проекта «Инициатива содействия кредитованию» в разделе «Новости».