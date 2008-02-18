В 2007 году в Черниговской области создано 45 приемных семей, в которых воспитываются 68 детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговской облгосадминистрации, об этом сообщил заместитель председателя ОГА Владимир ПРИХОДЬКО.

По его словам, в Черниговской области функционируют один детский дом семейного типа и 69 приемных семей, членами которых стали почти 110 детей-сирот или детей, лишенных родительской заботы.

"В Год поддержки национального усыновления будем прилагать усилия, чтобы право ребенка на воспитание в семье соблюдалось", - пообещал В.ПРИХОДЬКО.

В прошлом году в Черниговской области осиротели 800 детей, большинство из них были усыновлены или взяты под опеку. Однако треть таких детей были направлены в заведения для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.

В свою очередь, председатель облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО считает необходимым уделить особое внимание финансированию расходов на содержание приемных семей, а также разработать соответствующие местные программы поддержки многодетных семей, в частности тех, где воспитываются 10 и больше детей.

В этом году при содействии власти Черниговской области планируется создать 51 приемную семью и три детских дома в Городнянском, Коропском и Щорском районах.