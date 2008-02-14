Кабмин одобрил изменения в закон о третейских судах

Кабинет министров предлагает урегулировать на законодательном уровне недостатки в деятельности третейских судов, которые выявила более чем трехлетняя практика применения Закона Украины „О третейских судах”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующий проект закона „О внесении изменений в Закон Украины „О третейских судах” относительно усовершенствования деятельности третейских судов”, который был разработан Министерством юстиции, принят сегодня на заседание правительства.

По словам министра юстиции Николая ОНИЩУКА, одной из проблем деятельности третейских судов являются случаи злоупотреблений третейскими судами в рассмотрении споров, выполнение решений по которым нуждается в совершении соответствующих действий субъектами властных полномочий, что в свою очередь наносит значительный вред правам и интересам лица.

Поэтому предлагается внести изменения в закон о третейских судах, которыми предусматривается ограничить компетенцию третейских судов относительно рассмотрения дел, выполнение решений по которым будет нуждаться в совершении соответствующих действий субъектами властных полномочий (органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными или служебными лицами и другими субъектами при осуществлении ими властных управленческих функций на основе законодательства, в том числе на выполнение делегированных полномочий).

Еще одной проблемой в деятельности третейских судов является также то, что действующими положениями Закона не предусмотрена возможность обжалования решения третейского суда лицом, которое не принимало участия в деле, но решение касается его прав и интересов.

Поэтому, по словам министра юстиции, для избежания возникновения таких случаев проектом предлагается наделить лиц, которые не принимали участия в деле, но суд решил вопрос об их правах, обязанностях или интересах, правом обжаловать как решение третейского суда, так и решение компетентного суда о выдаче исполнительного документа.

Кроме того, проектом предлагается более четко регламентировать требования к третейскому соглашению, что позволит избежать проблем при практике применения положений Закона.

По словам Н.ОНИЩУКА, реализация предложенных проектом изменений даст возможность не только усовершенствовать положения закона о третейских судах, но и с целью защиты прав физических или юридических лиц сделает невозможным возникновение случаев, когда решения тех или других вопросов, которые возникают из гражданских и хозяйственных правоотношений, будут осуществляться с помощью третейских судов, в обход установленных законами правил.