В Херсонской области подготовят 93 бомбоубежища

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации. В частности, органы власти проверили 138 существующих на территории области защитных сооружений гражданской защиты, 45 из которых совершенно непригодны для размещения населения при угрозе военных конфликтов. Оставшиеся 93 объекта будут приведены в полную готовность и обеспечены запасами медикаментов, воды и еды.

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По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства обладминистрации Инны Трибух, существующие защитные сооружения смогут вместить до 495 тыс. человек. «Услышав такой сигнал, люди немедленно должны включить громкоговоритель, радиоприемник или телевизор и слушать сообщение управления по вопросам чрезвычайных ситуаций. Выслушав сообщение, каждый гражданин должен действовать без паники и суеты в соответствии с полученными указаниями»,– сообщил исполняющий обязанности начальника управления по вопросам гражданской защиты обладминистрации Василий Загвойский.

Также сообщается, что указатели с расположением бомбоубежищ будут нанесены на тротуары по всему городу.