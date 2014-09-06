РФ стягивает военных на границу с Херсонской областью

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. По его данным, РФ передислоцировала через Керченскую переправу на материк части мотострелковых и артиллерийских подразделений, которые планируется направить к границе с Украиной с территории Ростовской области, сообщает "Украинская правда".

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"Подразделения ВС РФ стягиваются к административной границе АРК с Херсонской областью. За последние два дня зафиксирована ротация личного состава и техники, которые несут службу на пунктах пропуска административной границы с АР Крым", - отметил Андрей Лысенко.

При этом, отвечая на вопрос, каким стало количество российских военных вблизи границы с Херсоном, и увеличилось ли их количество, он отметил: "Там (в Крыму) их уже столько, что дальше увеличивать некуда - по нашим данным, там находится 15 тыс. военных ".