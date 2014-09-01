В Херсонской области задержан автомобиль террористов ДНР с оружием

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГАИ Херсонской области, автомобиль был задержан вчера, 31 августа, в 10.30 на стационарном посту ДПС «Шилова Балка».

Инспекторы ДПС вместе с сотрудниками Бериславского райотдела милиции остановили автомобиль Mitsubishi Outlander с государственными номерными знаками Донецкой области.Читайте такжеВ Херсоне горожане разогнали митинг сепаратистов

За рулем автомобиля находился 28-летний житель города Первомайск Николаевской области. В салоне автомобиля также находился 25-летний пассажир, житель Славянского района Донецкой области.

При проверке транспортного средства по имеющимся автоматизированным базам данных ГАИ было установлено, что указанный автомобиль находится в розыске с 27 августа текущего года (инициатор розыска ГУМВД Украины в Донецкой области).

В ходе общения с водителем, инспекторы обнаружили в салоне автомобиля автоматическое оружие.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Бериславского райотдела милиции.Читайте такжеВ Дружковке СБУ задержала боевика "ДНР", который охотился на проукраинских граждан

В дальнейшем при осмотре салона транспортного средства было обнаружено: два автомата АКМ-74 с патронами в патроннике; 15 магазинов к АКМ-74; боеприпасы АКМ-74 калибра 5.45 в количестве 773 шт.; штык-нож с уничтоженным серийным номером; бинокль; две маски типа «Балаклава»; два комплекта военной униформы без опознавательных знаков; бумажный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом конопли весом 5 г; два удостоверения ополченца «ДНР» на имя водителя и пассажира.

Водитель рассказал, что они двигались из Донецка в Первомайск Николаевской области с целью сбыта оружия, боеприпасов и транспортного средства.Читайте такжеСБУ задержала диверсанта, который под видом мирного жителя собирал разведданные

Кроме того, установлено, что он и его товарищ совершили убийство владельца Mitsubishi Outlander на территории Донецкой области. Также задержанные указали, из какого оружия совершили убийство.

Сведения о событии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях.