В Праге в течение двух месяцев будут митинговать в поддержку Украины

Об этом сообщает VIDIA (медиапортал украинской диаспоры) со ссылкой на Укргазету. Акции протеста будут проходить до середины ноября.

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Организаторы Майдана - сообщество "Капутин" и другие чешские и украинские организации, волонтеры установили на площади палатки и с субботнего утра до вечера воскресенья организовали non-stop протест против пассивной позиции чешских властей относительно ситуации в Украине.

В петиции к властям, которую за два дня подписало почти 450 человек, выдвинуты следующие требования: предоставление Украине помощи военного характера, лечение раненых украинских военных в чешских больницах, облегчения визового режима для украинцев. Кроме этого, на площади посреди палаток выступили чешские общественные деятели и певцы.

Организаторы акции получили разрешение на ее проведение до середины ноября и планируют активно расширять количество участников. Следующий Maidan International, Prague состоится уже в эти выходные на Староместской площади.

Напомним, что сообщество "Капутин" в течение лета организовало акции протеста у посольств РФ и Франции и у офиса российского банка "Сбербанк" в Праге.