Украинцы провели флешмоб в США: одновременно зажгли "искру единства" (фото)

12:11, 24 августа 2014
Общество
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Акция прошла в Вашингтоне, Филадельфии, Детройте и Нью-Йорке.

У Вашингтоні / Фото Віталія Дубіля / facebook.com

Украинцы в США провели флешмоб “Запали іскру єдності” (”Зажги искру единства”).

Акция состоялась одновременно в четырех американских городах, сообщает VIDIA.

”Спасибо всем, кто присоединился к этому чрезвычайно символическому флешмобу. Энергетика была чрезвычайная ”, - заявили организаторы акции в Вашингтоне.

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Зажигали ”искру единства” по инициативе певицы Русланы Лыжичко.

Флешмоб прошел в Вашингтоне, Филадельфии, Детройте и Нью-Йорке.

У Нью-Йорку / Фото Yuriy Lozitskiy / facebook.com

В Чикаго уже традиционно состоялась торжественная церемония поднятия украинского флага.

Допис by Myroslava Gongadze.
У Філадельфії / Razom for Ukraine‎ / facebook.com
Фото Yuriy Lozitskiy / facebook.com
Мирослава Гонгадзе запалює свічку / Фото Віталія Дубіля / facebook.com

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