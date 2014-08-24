Украинцы провели флешмоб в США: одновременно зажгли "искру единства" (фото)
12:11, 24 августа 2014Общество
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Акция прошла в Вашингтоне, Филадельфии, Детройте и Нью-Йорке.
В Вашингтоне / Фото Віталія Дубіля / facebook.com
Украинцы в США провели флешмоб “Запали іскру єдності” (”Зажги искру единства”).
Акция состоялась одновременно в четырех американских городах, сообщает VIDIA.
”Спасибо всем, кто присоединился к этому чрезвычайно символическому флешмобу. Энергетика была чрезвычайная ”, - заявили организаторы акции в Вашингтоне.
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Зажигали ”искру единства” по инициативе певицы Русланы Лыжичко.
Флешмоб прошел в Вашингтоне, Филадельфии, Детройте и Нью-Йорке.
В Нью-Йорке / Фото Yuriy Lozitskiy / facebook.com
В Чикаго уже традиционно состоялась торжественная церемония поднятия украинского флага.
В Филадельфии / Razom for Ukraine / facebook.com
Фото Yuriy Lozitskiy / facebook.com
Мирослава Гонгадзе зажигает свечку / Фото Віталія Дубіля / facebook.com
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