Украинцы провели флешмоб в США: одновременно зажгли "искру единства" (фото)

Акция прошла в Вашингтоне, Филадельфии, Детройте и Нью-Йорке.

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