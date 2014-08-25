Украинцы под дождем пронесли флаг Украины по центру Варшавы
00:42, 25 августа 2014Общество
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Несколько сотен украинцев, несмотря на дождь, сегодня приняли участие в Параде вышиванок в Варшаве, в рамках которого около двух часов шли шествием по центральным улицам польской столицы с огромным украинским флагом и другой национальной символикой.
Как передает корреспондент УНИАН, украинцы, которых среди других, поддержали поляки, грузины и белорусы, прошлись от центральной площади возле Королевского замка к памятнику Тарасу Шевченко.
По дороге участники акции в вышиванках, с флагами, желто-голубыми шариками, пели украинские песни, поздравляли прохожих и благодарили Польшу за поддержку Украины.
Возле украинского посольства в Варшаве участники акции приняли участие в молебне за украинцев, которые отдали свою жизнь за Родину.
В одном из районов Варшавы состоялась еще одна акция по случаю Дня Независимости Украины, в рамках которой прошел концерт, показ фильмов, дискуссия на тему независимости Украины и другие мероприятия.
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