Украинцы под дождем пронесли флаг Украины по центру Варшавы

Как передает корреспондент УНИАН, украинцы, которых среди других, поддержали поляки, грузины и белорусы, прошлись от центральной площади возле Королевского замка к памятнику Тарасу Шевченко.

По дороге участники акции в вышиванках, с флагами, желто-голубыми шариками, пели украинские песни, поздравляли прохожих и благодарили Польшу за поддержку Украины.

Возле украинского посольства в Варшаве участники акции приняли участие в молебне за украинцев, которые отдали свою жизнь за Родину.

В одном из районов Варшавы состоялась еще одна акция по случаю Дня Независимости Украины, в рамках которой прошел концерт, показ фильмов, дискуссия на тему независимости Украины и другие мероприятия.