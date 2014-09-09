ГСЧС: самая сложная ситуация с переселенцами в Донецкой области, меньше всего их на Волыни

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Самая сложная ситуация по размещению граждан, организации их жизнеобеспечения состоит в Донецкой области (размещено 75 тыс. 693 человека), Киеве (28 тыс. 656 человек), Запорожской (24 тыс. 44 человека), Днепропетровской (21 тыс. 796 человек), Луганской (19 тыс. 815 человек), Харьковской (17 тыс. 888 человек) и Одесской (13 тыс. 772 человека) областях.

Читайте такжеВ Одесской области находятся 25 тысяч переселенцев из зоны АТОВ то же время, наименьшее количество расселенных - в Волынской (1 тыс. 153 человека), Тернопольской (1 тыс. 224 человека), Ровенской (1 тыс. 438 человек), Черновицкой (1 тыс. 505 человек) и Закарпатской (1 тыс. 523 человека) областях.

На правительственную телефонную «горячую линию» 7 сентября поступило 257 обращений, которые касались проблемных вопросов жителей Донецкой и Луганской областей. На 145 обращений специалистами Правительственного контактного центра гражданам даны необходимые разъяснения и справочная информация. Органам исполнительной власти направлено на рассмотрение, реагирование и предоставление ответов 112 обращений, 8 из которых касались социальной защиты.

Напомним, ранее сообщалось, что количество вынужденных переселенцев из Крыма составляет более 17 тысяч.