Цеголко: из плена уже освобождены около 650 человек
21:55, 08 сентября 2014Общество
0 0
На сегодняшний день из плена террористов освобождены 648 человек, более 500 планируется еще освободить.
REUTERS
Такие данные привел пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, сообщает ZN.UA. "По информации Генштаба, всего освобождены 648 человек. Более 500 планируется освободить", - сказал он.
Читайте такжеПервые 20 украинских военных освобождены из плена благодаря минскому протоколу - Порошенко
Согласно этим данным, общее количество украинских граждан, находящихся в плену, составило около 1200 человек.
Ранее, президент Петр Порошенко в Мариуполе озвучивал цифру в 1200 пленных.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter