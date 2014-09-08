Цеголко: из плена уже освобождены около 650 человек

Такие данные привел пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, сообщает ZN.UA. "По информации Генштаба, всего освобождены 648 человек. Более 500 планируется освободить", - сказал он.

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Согласно этим данным, общее количество украинских граждан, находящихся в плену, составило около 1200 человек.

Ранее, президент Петр Порошенко в Мариуполе озвучивал цифру в 1200 пленных.