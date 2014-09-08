За время перемирия Украине удалось освободить 1200 пленных - Порошенко

Об этом Порошенко заявил во время своего визита в Мариуполь.

"За время действия режима прекращения огня нам удалось освободить 1200 наших пленных", - заявил Порошенко, передает РБК.Читайте такжеИз плена боевиков освободили еще 15 украинцев, в заложниках остаются около 800 человек - СМИ

Также он сообщил, что еще 863 человека, которые остаются в плену, должны быть освобождены до конца недели.