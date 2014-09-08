За время перемирия Украине удалось освободить 1200 пленных - Порошенко
16:59, 08 сентября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украине удалось освободить 1200 людей, которые находились в плену боевиков.
Украине удалось освободить 1200 пленных / Фото: twitter poroshenko
Об этом Порошенко заявил во время своего визита в Мариуполь.
"За время действия режима прекращения огня нам удалось освободить 1200 наших пленных", - заявил Порошенко, передает РБК.Читайте такжеИз плена боевиков освободили еще 15 украинцев, в заложниках остаются около 800 человек - СМИ
Также он сообщил, что еще 863 человека, которые остаются в плену, должны быть освобождены до конца недели.
Після оголошення перемир'я нам вдалося звільнити 1200 заручників. Слава Україні! pic.twitter.com/0y6uqrXlmK
— Петро Порошенко (@poroshenko) Вересень 8, 2014
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