За время перемирия Украине удалось освободить 1200 пленных - Порошенко

16:59, 08 сентября 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украине удалось освободить 1200 людей, которые находились в плену боевиков.

twitter poroshenko

Об этом Порошенко заявил во время своего визита в Мариуполь.

"За время действия режима прекращения огня нам удалось освободить 1200 наших пленных", - заявил Порошенко, передает РБК.Читайте такжеИз плена боевиков освободили еще 15 украинцев, в заложниках остаются около 800 человек - СМИ

Также он сообщил, что еще 863 человека, которые остаются в плену, должны быть освобождены до конца недели.

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