В центре Славянска прогремел взрыв, пострадали 2 человека (фото)

20:10, 07 сентября 2014
Общество
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Бойцы батальона "Киев-1" оцепили место происшествия.

Взрыв в ювелирном магазине в Славянске / facebook.com/kiev1.mvs

В центре Славянска в одном из ювелирных магазинов произошел взрыв, в результате которого пострадали 2 человека.

Об этом сообщил батальон "Киев-1" на своей странице в Facebook.

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«До приезда пожарных наши ребята помогли эвакуировать людей и организовать им медицинскую помощь», - отмечается в сообщении.

Сейчас бойцы батальона оцепили место происшествия. Работает следственно-оперативная группа.

Обстоятельства и причины взрыва устанавливаются.

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