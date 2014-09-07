В центре Славянска прогремел взрыв, пострадали 2 человека (фото)
20:10, 07 сентября 2014Общество
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Бойцы батальона "Киев-1" оцепили место происшествия.
Взрыв в ювелирном магазине в Славянске / facebook.com/kiev1.mvs
В центре Славянска в одном из ювелирных магазинов произошел взрыв, в результате которого пострадали 2 человека.
Об этом сообщил батальон "Киев-1" на своей странице в Facebook.
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«До приезда пожарных наши ребята помогли эвакуировать людей и организовать им медицинскую помощь», - отмечается в сообщении.
Сейчас бойцы батальона оцепили место происшествия. Работает следственно-оперативная группа.
Обстоятельства и причины взрыва устанавливаются.
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