В Донецке восстанавливают электроснабжение

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

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Специалисты донецких электросетей уже запитали 7 подстанций, которые обслуживают потребителей микрорайонов Восточный, Ивановка и проспект Партизанский.

Бригады ПЭС "Энергоуголь" восстановили энергоснабжение еще 10 трансформаторных подстанций в Моспино, 3 трансформаторные подстанции поселка Бутовка, ведутся работы на подстанции Трудовские.

Общественный транспорт работает по графику выходного дня, изменений в маршрутах следования автобусов, маршрутных такси, трамваев и троллейбусов нет.