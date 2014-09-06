В Донецке восстанавливают электроснабжение

16:54, 06 сентября 2014
Общество
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В Донецке в настоящее время тихо, обстрелы не ведутся, сотрудники энергоснабжающих предприятий ведут ремонтно-восстановительные работы.

REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

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Специалисты донецких электросетей уже запитали 7 подстанций, которые обслуживают потребителей микрорайонов Восточный, Ивановка и проспект Партизанский.

Бригады ПЭС "Энергоуголь" восстановили энергоснабжение еще 10 трансформаторных подстанций в Моспино, 3 трансформаторные подстанции поселка Бутовка, ведутся работы на подстанции Трудовские.

Общественный транспорт работает по графику выходного дня, изменений в маршрутах следования автобусов, маршрутных такси, трамваев и троллейбусов нет.

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