В Донецке восстанавливают электроснабжение
В Донецке в настоящее время тихо, обстрелы не ведутся, сотрудники энергоснабжающих предприятий ведут ремонтно-восстановительные работы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.
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Специалисты донецких электросетей уже запитали 7 подстанций, которые обслуживают потребителей микрорайонов Восточный, Ивановка и проспект Партизанский.
Бригады ПЭС "Энергоуголь" восстановили энергоснабжение еще 10 трансформаторных подстанций в Моспино, 3 трансформаторные подстанции поселка Бутовка, ведутся работы на подстанции Трудовские.
Общественный транспорт работает по графику выходного дня, изменений в маршрутах следования автобусов, маршрутных такси, трамваев и троллейбусов нет.