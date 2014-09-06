В Донецкой области полностью обесточены 124 населенных пункта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании ДТЭК, полностью обесточены Ясиноватая, Авдеевка, Углегорск, Новоазовск, Ждановка и поселок Грабари в Донецке. Частично обесточены Дебальцево, Амвросиевка, Харцызск, Горловка, Зугрэс, Шахтерск, Тельманово, а в Донецке частично без электроэнергии остаются жители Куйбышевского, Киевского и Кировского районов города.

Также обесточенными остаются поселки Грабское, Многополье, Агрономическое, Леперское, Полтава, Кутейниково, Металлист, Клёновка, Бондарево, Григорьевка, Володарское, Новая Деревня, Зеркальный, Победа и др.

Остается обесточенной насосная первого подъема Южно-Донбасского водовода – вода не поступает на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции. Также обесточена Донецкая фильтровальная станция, подземный водозабор «Кипучая Криница» в Старобешево, Новостожковский водопроводный узел, Кировский водопроводный узел.

5 сентября бригады Горловского, Горловского Восточного, Авдеевского, Торезского, Дебальцевского, Снежнянского, Старобешевского, Ясиноватского РЭС «Донецкоблэнерго» (ДТЭК), Горловских, Харцызских, Донецких сетей «Высоковольтных сетей» (ДТЭК) не имели возможности проводить ремонтно-восстановительные работы из-за боевых действий.

Оплата за коммунальные услуги в ряде городов Донецкой области проводится только в безналичной форме посредством интернет-банкинга. На 5 сентября оплата наличными через «Ощадбанк» временно невозможна в Донецке, Марьинке, Ясиноватой, Шахтерске, Торезе, Горловке, Енакиево, Новоазовске, Старобешево, Амвросиевке.

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В ДТЭК подчеркнули, что оплата за электроэнергию важна, прежде всего, для людей, которые с риском для жизни добывают уголь, обеспечивают стабильную работу электростанций и восстанавливают электроснабжение в городах, где идут боевые действия. Чтобы энергетики и шахтеры своевременно получали зарплату, жители Донецкой области или их родственники, находящиеся в других городах Украины, имеют возможность оплачивать электроэнергию дистанционно – через интернет.