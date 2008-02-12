ВР установила дополнительный отпуск работникам семейной медицины

Верховная Рада Украины установила дополнительный отпуск работникам семейной медицины сроком в три дня.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом Закона "О внесении изменений в ст. 77 Основ законодательства Украины об охране здоровья» проголосовали 439 народных депутатов из 443 зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, такой отпуск предусматривается предоставлять заведующим отделений семейной медицины, выездным бригадам, работающим более трех лет.

Как заметила председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА, в Украине насчитывается свыше 9 тысяч семейных медсестер, при этом из них 6,5 тысяч работают в сельской местности.