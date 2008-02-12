ВР установила дополнительный отпуск работникам семейной медицины
18:25, 12 февраля 2008Общество
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В Украине свыше 9 тысяч семейных медсестер
Верховная Рада Украины установила дополнительный отпуск работникам семейной медицины сроком в три дня.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом Закона "О внесении изменений в ст. 77 Основ законодательства Украины об охране здоровья» проголосовали 439 народных депутатов из 443 зарегистрированных в сессионном зале.
В частности, такой отпуск предусматривается предоставлять заведующим отделений семейной медицины, выездным бригадам, работающим более трех лет.
Как заметила председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА, в Украине насчитывается свыше 9 тысяч семейных медсестер, при этом из них 6,5 тысяч работают в сельской местности.
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