На Донбассе за сутки пропали без вести 13 человек

В Донецкой области за сутки зарегистрирована пропажа без вести 13 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки зарегистрировано, что в Мариуполе 25 августа ушел из дома и до настоящего времени не вернулся 27-летний мужчина; в Димитрове 20 августа ушел из дома и домой не вернулся 24-летний местный житель; в Константиновке заявили об исчезновении двух жителей, 1958 г.р., один ушел из дома 25 августа, второй - 26 августа. По этим и другим фактам правоохранители открыли уголовные производства и начали расследования.

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Кроме того, в Донецке неизвестные вооруженные люди захватили станцию диагностики автомобилей. В милицию обратился начальник станции диагностики автомобилей, расположенной в Буденновском районе Донецка, с сообщением о том, что неизвестные вооруженные лица в камуфляжной форме взломали двери в помещение станции и совершили захват предприятия.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.341 (захват государственных или общественных зданий либо сооружений).