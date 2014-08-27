В Донецкой области террористы обстреляли 3 села
18:51, 27 августа 2014Общество
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В Донецкой области террористы обстреляли 3 села, в результате чего погибли люди, разрушены жилые дома.
REUTERS
Об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. По его информации, террористы обстреляли села Старобешево, Новый Свет, Комсомольское.
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"В результате обстрелов погибли десятки мирных жителей, разрушены частные дома, а также отделение Пенсионного фонда", - сообщил он, добавив, что в районе отсутствуют газ, вода, электроснабжение, стационарная и мобильная связь.
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