В Донецкой области террористы обстреляли 3 села

Об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. По его информации, террористы обстреляли села Старобешево, Новый Свет, Комсомольское.

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"В результате обстрелов погибли десятки мирных жителей, разрушены частные дома, а также отделение Пенсионного фонда", - сообщил он, добавив, что в районе отсутствуют газ, вода, электроснабжение, стационарная и мобильная связь.