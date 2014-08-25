Боевики обстреляли из "Градов" храм на Донетчине, погибли мирные жители

Вооруженные боевики осуществили обстрел храма в селе Кировское Донецкой области, в результате чего погибли трое мирных жителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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«Продолжается циничный обстрел установками «Град». В Кировском Донецкой области в результате артиллерийского обстрела террористов в храм святого праведного Иоанна Кронштадтского попал снаряд, в результате чего погибли три человека», - сообщил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, с 15 апреля на Донбассе проводится антитеррористическая операция против боевиков, которые вооружаются и финансируются Россией, которые захватывают заложников, обстреливают жилые кварталы, а также уничтожают инфраструктуру городов Донецкой и Луганской областей. В начале июля украинские силовики начали постепенное освобождение городов Донбасса от террористов, при этом военные продолжают вести операцию до полного очищения востока Украины от боевиков.