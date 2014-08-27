Почти 400 украинцев вывезли из Крыма на Колыму

18:14, 27 августа 2014
Общество
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Почти 400 украинцев из Луганской и Донецкой областей, которые временно проживали в Крыму, прибыли в Магадан и Якутск.

REUTERS

Самолет летел из Симферополя с пересадкой в Якутске, где вышли около 180 украинцев, остальные отправились в Магадан, передает "Украинская правда".

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Издание отмечает, что у переселенцев есть 2 варианта действий - стать участником программы по переселению соотечественников из-за рубежа или вернуться на родину.

Ранее Федеральная миграционная служба России приняла решение до 1 сентября закрыть все пункты размещения переселенцев в Крыму и некоторых регионах России.

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