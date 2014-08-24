В Одессе на памятник Дюку одели вышиванку (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, огромную вышиванку на памятник Дюку де Ришелье, расположенный на Приморском бульваре – на вершине Потемкинской лестницы - одели во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины.

На бульваре возле Дюка собрались тысячи людей, пришедших принять участие в Вышиванковом фестивале. Многие одеты в вышиванки, на головах у женщин – венки, люди принесли множество украинских флагов, у детей – желтые и голубые надувные шары.

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Возле Дюка установили сцену, где исполняют украинские песни. Собравшиеся скандируют: «Слава Украине!», «Украина единая!». Люди смеются, поздравляют друг друга с праздником.

Справка УНИАН. Арман Эммануэль София-Септимани де Виньеро дю Плесси, граф де Шинон, 5-й герцог Ришелье родился и умер в Париже, но одесситы увековечили его в 1828 году, так как этот французский аристократ много сделал для становления города, когда (в 1804-1815 гг) был генерал-губернатором Новороссии и Бессарабии.