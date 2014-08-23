Боевики продолжают обстрел Луганска, ранены 68 человек (видео)

Как сообщает пресс-служба городского совета, по информации жителей, Луганск не прекращают обстреливать. По сообщениям СМИ, только за минувшие сутки вследствие вооруженных противостояний в Луганске были ранены 68 мирных жителей.

Согласно информации сайта ООН, сотрудники Международного комитета Красного Креста, прибывшие в Луганск, заявили о том, что в городе тяжелая гуманитарная обстановка.

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Ситуация с отсутствием поставок в город продуктов, медикаментов, топлива остается без изменений. По-прежнему на территории Луганска не осуществляются выплаты зарплат, пенсий и социальных выплат.