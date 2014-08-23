Сегодня в Украине отмечают День Государственного флага

В охране общественного порядка в Киеве во время празднования Дня Государственного флага задействованы около 4 тысяч сотрудников милиции.

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве, для обеспечения общественного порядка столичные правоохранители несут службу в усиленном режиме.

В центральной части города состоялся торжественный молебен на Софийской площади, после чего на Крещатике прошла церемония поднятия Государственного флага и торжественное вручение паспортов гражданам Украины возле помещения КГГА.

Кроме этого запланированы проведение соревнований по велоспорту, парад вышивок и торжественный концерт с участием военных оркестров Киевского гарнизона. Также запланирован еще ряд мероприятий в разных районах столицы.

Читайте такжеЦвета флага Украины являются мощным вызовом диктатурам - Яценюк Руководство столичной милиции поздравляет киевлян и гостей столицы с праздником и обращается с просьбой проявлять уважение и толерантность друг к другу, не нарушать общественный порядок и с пониманием относиться к определенным ограничениям во время проведения мероприятий.