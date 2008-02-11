Гаишники спасли угонщиков, упавших в Днепр на джипе (фоторепортаж)

Вчера ночью возле моста на Рыбальский полуостров злоумышленники, за которыми гналась ГАИ, утопили джип "Тойота Ленд Крузер". Впрочем, благодаря гаишникам они не утонули. Об этом газете "Сегодня" рассказали в пресс-службе ГАИ Киева.

"В нашу сторону мчался автомобиль с выключенными фарами, да еще и на большой скорости", — рассказал инспектор ДПС Александр Пономаренко.

Началась погоня. На ул. Верхний Вал машина нарушителей свернула к Днепру. "Он "топил" 150-160 км/час, и, видимо, плохо знал город - летел прямо в реку! Лишь в последний момент "дал вправо", чтоб не врезаться в плавучий кран", — рассказывали нам охранники здания, мимо которого промчался джип. А на бетонных плитах, спускающихся к воде, даже нет следов торможения, только царапина от кузова. "На крыше плавающей машины, как птицы, сидели трое, один даже не сидел, а лежал, вцепившись в кузов. Разбили окно со стороны водителя, и выбрались наверх. И если бы не мы, они бы не спаслись, там обрыв около метра бетона, самому не забраться", — рассказывал г-н Пономаренко. Гаишники поснимали с себя портупеи и вытащили лихачей, от которых изрядно разило спиртным. А через несколько минут "Титаник" пошел под воду, и еще какое-то время на дне горел свет в салоне авто.

Правоохранители, работавшие на месте ЧП, рассказали, что машину якобы... угнали два приятеля и охранник стоянки, на которой парковалось авто. Водитель "Тойоты", вроде бы, уже несколько лет оставлял свое авто на площадке у одной из частных фирм. Даже оставлял свои ключи охраниику, чтобы тот отгонял авто, если оно будет мешать проезду.

Попытки поднять машину не увенчались успехом. Плавучий кран, в который едва не врезалась "Тойота", развернули на 90 градусов. Водолаз зацепил его крюки за ремни безопасности авто (завести трос под днище было невозможнно из-за илистого дна). Машину приподняли из воды. Но она, с неприятным треском, едва не сорвалась назад в реку — крепления чуть не вырывало "с мясом". Авто какое-то время повисело над Днепром (часть кузова осталась в воде), а затем его решили вернуть на дно, опасаясь, что может рухнуть на бетонный берег.

Фото Александра Гончарова