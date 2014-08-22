В центре Киева задержали мужчину с гранатой

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в столице.

Как отмечается в сообщении, сегодня около 6-и утра в Шевченковское районное управление по спецлинии «102» поступило сообщение о мужчине с гранатой в руках.

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Как выяснилось, проинформировали в милиции, «утром в кафе зашел мужчина в возбужденном и неадекватном состоянии. Он вел себя агрессивно и вызывающе. Начал цепляться к официантам, которые, по словам подозреваемого, отказывались его обслуживать. Якобы он заказал себе горячий борщ, а те не выполнили просьбу».

После этого мужчина достал гранату с вставленным запалом и пригрозил всех взорвать. «Пока злоумышленника пытались мирно утихомирить, обслуживающий персонал заведения быстро вызвал милицию. Благодаря своевременному реагированию правоохранителей, удалось предотвратить беду», - говорится в сообщении.

При проведении осмотра места происшествия был изъят предмет круглой формы зеленого цвета с металлическим корпусом, внешне похожий на гранату с разряженным запалом. Кроме того, внутри сумки подозреваемого находился предмет цилиндрической формы, похожий на взрывное устройство.

Все эти предметы переданы группе по экспертному осмотру, разрядке, транспортировке и уничтожению взрывных устройств Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра ГУМВД Украины в городе Киеве.

«Взрывника» задержали и доставили в милицию. «Задержанный - 33-летний безработный уроженец Ривненской области. С декабря прошлого года он находится на Майдане Незалежности в составе сотни «Львівська брама». За его плечами уже есть две судимости», - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом Шевченковского РУ открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Следствие по делу продолжается.