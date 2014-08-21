В Горловке вернули свет большинству жителей города

23:32, 21 августа 2014
Общество
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Специалисты ДТЭК Донецкоблэнерго восстановили электроснабжение почти всей Горловки – 85% города со светом.

УНІАН

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Электричество получили жилые массивы Новогорловка, Солнечный, Воробьевка, Октябрьский, Кондратьевка, поселки Машзавод, Мирный.

"Единственным обесточенным пока поселком остается Русский край. Он находится за пределами города, ближе к Углегорску, где ведутся активные боевые действия, поэтому вести ремонтные работы нет возможности", - говорится в сообщении.

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Горловка была обесточена еще 8 августа из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи, питающей город.

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