В Горловке вернули свет большинству жителей города

Специалисты ДТЭК Донецкоблэнерго восстановили электроснабжение почти всей Горловки – 85% города со светом.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК. Электричество получили жилые массивы Новогорловка, Солнечный, Воробьевка, Октябрьский, Кондратьевка, поселки Машзавод, Мирный. "Единственным обесточенным пока поселком остается Русский край. Он находится за пределами города, ближе к Углегорску, где ведутся активные боевые действия, поэтому вести ремонтные работы нет возможности", - говорится в сообщении. Читайте такжеДонецкой области без электричества остаются 76 населенных пунктов Горловка была обесточена еще 8 августа из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи, питающей город.

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