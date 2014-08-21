Боевики обстреляли город Моспино на Донетчине, погибли 2 мирных жителя
В результате артобстрела боевиками города Моспино Донецкой области погибли двое мирных граждан.
Об этом говорится в сообщении на сайте горсовета Донецка.
«В районе 12.00 артобстрелу снова подвергся город Моспино. Данные о разрушениях инфраструктуры и повреждениях жилых домов уточняются. Есть информация о двух погибших мирных жителях», - говорится в сообщении.
По состоянию на 13.00, как сообщают жители центральных районов Донецка, периодически слышны отдаленные залпы и взрывы.
Энергетики ведут ремонтные работы на поврежденных сетях поселка шахты Лидиевка и в микрорайоне Гладковка.
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