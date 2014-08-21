В День Независимости берега Днепра соединят светом мира

Организаторы действа призывают местных жителей выходить на мосты, которые соединяют Днепр и зажигать огни мира, передает ТСН.

Акция состоится в Киеве на Парковом и Пешеходном городе, в Запорожье на плотине "Днепрогэса" и в Днепропетровске на Новом мосту.

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Уникальный мост единства сделают Литва и Украины. В Вильнюсе 24 августа в полночь Руслана на концерте по случаю 25-летия Балтийского пути (выхода из СССР) вместе со зрителями зажгутся тысячи огней и большой огонь мира на берегу Балтийского моря, который символически объединят с огнями мира Днепропетровска - живой цепью на Новом мосту.