В День Независимости берега Днепра соединят светом мира
02:26, 21 августа 2014Общество
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23 августа в 22:00 на Днепре зажгут свет мира, чтобы объединить украинцев.
Огонь мира загорится и на берегу Балтийского моря / ТСН
Организаторы действа призывают местных жителей выходить на мосты, которые соединяют Днепр и зажигать огни мира, передает ТСН.
Акция состоится в Киеве на Парковом и Пешеходном городе, в Запорожье на плотине "Днепрогэса" и в Днепропетровске на Новом мосту.
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Уникальный мост единства сделают Литва и Украины. В Вильнюсе 24 августа в полночь Руслана на концерте по случаю 25-летия Балтийского пути (выхода из СССР) вместе со зрителями зажгутся тысячи огней и большой огонь мира на берегу Балтийского моря, который символически объединят с огнями мира Днепропетровска - живой цепью на Новом мосту.
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