Весь мир зажжет свечи против войны в Украине

Например, в США общественная организация "RAZOM" на фоне статуи Свободы выложит свечами большие буквы NY, тризуб и большие буквы UA.

Свечи зажгут в Вашингтоне и Филадельфии.

Чтобы поддержать Украину, Ниагарский водопад будет подсвечиваться в сине-желтые цвета. Также в Канаде состоится марш с самым большим флагом Украины.

В австрийской Вене в ночь с 23 на 24 августа на Дунае зажгут свечи.

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В голландском городе Схевенинген на берегу Северного моря будут зажжены 23 лампадки, чтобы почтить всех погибших за украинскую Независимость.

В португальском Лиссабоне 23 августа на площади перед монументом "Первооткрывателей" зажгут свечи. На площади выложена из мрамора карта мира диаметром 50 метров. На ней будет обведена Украина зажженными свечами.