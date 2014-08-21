Весь мир зажжет свечи против войны в Украине

00:52, 21 августа 2014
Общество
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В украинских городах и украинские общины разных стран в знак единства и против войны проведут всеукраинские и всемирные социальные миротворческие мероприятия.

свеча / show.7ya.ru

Например, в США общественная организация "RAZOM" на фоне статуи Свободы выложит свечами большие буквы NY, тризуб и большие буквы UA.

Свечи зажгут в Вашингтоне и Филадельфии.

Чтобы поддержать Украину, Ниагарский водопад будет подсвечиваться в сине-желтые цвета. Также в Канаде состоится марш с самым большим флагом Украины.

В австрийской Вене в ночь с 23 на 24 августа на Дунае зажгут свечи.

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В голландском городе Схевенинген на берегу Северного моря будут зажжены 23 лампадки, чтобы почтить всех погибших за украинскую Независимость.

В португальском Лиссабоне 23 августа на площади перед монументом "Первооткрывателей" зажгут свечи. На площади выложена из мрамора карта мира диаметром 50 метров. На ней будет обведена Украина зажженными свечами.

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